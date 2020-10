Nokh Succos*, kinderlakh**, kumt arayn*** Simchas Toira****

The frailikhest yontef***** of them all.

So tantz****** with it, zahy nit Moira*******

Hold on tight, don’t let it fall.

Nokh Succos* – after Succot

Kinderlakh** – little kids

Kumt arayn*** – enters

Simchas Toira**** – Simchat Torah

Frailikhest yontef***** – happiest holiday

Tantz****** – dance

Zahy nit Moira******* – don’t be afraid