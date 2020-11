On Thanksgiving a shaynem dahnk* we’ll say

Far alle gutte zakhn, nisht ein, nisht tzvay**.

Far shayninke kinderlakh***

Far ingalakh un maydalak****

And alle gutte zakhn***** that come your way.

Shaynem dahnk*: a nice thank you

Far alle gutte zakhn, nisht ein, nisht tzvay**: For all good things Nisht Ein, not one not two

Far shayninke kinderlakh***: for beautiful kids

Far ingalakh un maydalakh****: for little boys and girls

Alle gotte zakhn*****: all good things