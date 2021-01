We plant ein beyml*, two or three.

It’s Rosh Hashanah of the tree.

Un then, mir vartn** far a bis***

A bis of fruchtn gut un zis****

It’s Tu b’Shevat un dos iz***** free.

ein beyml* — one little tree

mir vartn** — we wait

far a bis*** — for a bite

fruchtn gut un zis**** — fruits, good and sweet

un dos iz***** — and this is