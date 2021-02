Mir vel hern di* Megillah again

Af Esther**, zi hot gevayn azay Shayn***.

Un Mordechai der Yid****

and all that he did.

Yetzt hern di Megillah***** ich vil gayn******.



Mir vel hern di*: We will hear the

Af Esther**: About Esther

zi hot gevayn azay shayn***: she was so beautiful

Un Mordechai der Yid****: And Mordechai the Jew

Yetzt hern di Megillah*****: Now to hear the Megillah

ich vil gayn******: I want to go