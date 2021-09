Eib ich zitz or eib ich shta

Dos the rabbi has to say.

And oh, ich vil Shayn essn

But ich can nisht fargessn,

Dos iz Yom Kipper, friends,

today.

Eib ich zitz: if I sit

Eib ich shtay: if I stand

Dos: this

Ich vil shayn essn: I want to eat

Ich can nisht fargessn: I can not forget

Dos iz Yom Kipper: this is Yom Kippur