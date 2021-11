On Thanksgiving Day

A shaynem dahnk we’ll say.

Far alle gutte zakhn nisht ein, nisht tzvay.

Far yingalakh un maydalakh, far alle zisse kinderlakh

Nisht nor haunt, but every day.

A shaynem dahnk: a nice thank you

Far alle gutte zakhn: for all the good things

Nisht ein nisht tzvay: not one, not two

ingalakh un maydalakh: little boys and little girls

Far zisse kinderlakh: for sweet children

Nisht nor haynt: not only today.