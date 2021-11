We add a lichtl yeder nacht

It’s ein, tzvay, dri, until it’s acht.

Ich hob azay lib the Chanukah food

Dos vareme latkes, they taste so good.

Nu, kum arayn, ess vos ich hob gemacht.

lichtl: little candle

Ein, tzvey, dri: one, two, three

Acht: eight

Ich hob azay lib: I love so much

Dos vareme latkes: the warm latkes

Kum arayn: come in

ess vos ich hob gemacht: eat what I made.