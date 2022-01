Dos iz nit Rosh Hashanah,

mir rufn dos New Year, a naye 2022 is almost here.

So lomir zogn hob a gut yohr

Hob gezunt un sholem and much, much more

Un make a l’chaim mit a glezale of beer.

Dos iz nit: this is not

Mir rufn dos: we call it

A naye: a new

Lomir zogn: let us say

Hob a gut yohr: have a good year

Hob gezunt un sholem: have health and peace

Mit a glezale: with a little glass