In February, mir hobn 28 teg oder 29

Eib ir hot gekumen on 28, do bist zain fine,

Ober eib in 29 you came in here dayn geburstog

Will sometimes disappear

But yung oder alt the same ir vet zayn.

Mir hobn: we have

Teg: Days

Oder: or

Eib ir hot gekumen: if you came

do bist zain fine: you will be OK

Ober: but

Dayn geburstog: your birthday

Yung oder alt: young or old

Ir vet zayn: you will be.