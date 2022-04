Di shrub azay rayn

un alles will shine

der tish azay shayn mit der glazl of vine.

Der Pesachdik food

So batamt un so good,

So please don’t be shy, kum, kum arayn.

di shtib azay rayn: the house is so clean

un allles: and everything

der tish azay shayn: the table so pretty

mit der glazl of vine: with the little glass of wine

der Pesachdik: of Pesach

batamt: tasty

kum arayn: come in.